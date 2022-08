Αθλητικά

“Καλοκαίρι Μαζί” - Πομάσκι για Τεντόγλου: είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, είναι στον χαρακτήρα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, για τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Γιώργος Πομάσκι, προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" για τη μεγάλη επιτυχία του νεαρού αθλητή με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αλλά και την προσπάθεια που χρειάζεται για να καταφέρει κάποιος να φτάσει σε

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δυσκολία που έχει ένας προπονητής να μεγαλώσει ένα παιδί που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, να το μαλώσεις.

Όσον αφορά το όνειρο του Μίλτου Τεντόγλου να ξεπεράσει τα 9 μέτρα, είπε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αλλα κάποια πράγματα θέλουν πολλή προσπάθεια και αρκετές παραμέτρους.

Αρχικά ανέφερε: “Δεν είναι εύκολο τόσα χρόνια που είμαι στον στίβο να βρεις παιδιά, να δημιουργήσεις συνθήκες να τους αρέσει να παραμείνουν στον χώρο, να μεγαλώσει στον χώρο του στίβου, να το εκπαιδεύσεις, να το αγκαλιάσεις, να το μαλώσεις, να το καθοδηγήσεις. Είναι μία διαδικασία που είναι αρκετά δύσκολη.”

Για τις επιτυχίες, της ελληνικής ομάδας φέτος, ανέφερε ότι πλέον βραβεύεται μόνο ο πάρα πολύ καλός. “Είναι επάγγελμα ο αθλητισμός. Αυτό έχει κάνει τα παιδιά να έχουν γίνει επαγγελματίες” είπε ο προπονητής

Ακόμη είπε για τον Μίλτο Τεντόγλου και την ψυχραιμία που κάθε φορά φαίνεται να δείχνει πριν τα μεγάλα άλματά του: “Αυτό είναι ένα χάρισμα, ένα πολύ μεγάλο χάρισμα,είναι στον χαρακτήρα του, βέβαια κάθε φορά, αναλύουμε κάθε τι πριν από έναν αγώνα και ταεφαρμόζει πάρα πολύ καλά”.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League – play off: “Αγκαλιά” με τους ομίλους η Μπενφίκα

Πέθανε η Χανάε Μόρι

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Να μάθουμε να συμβιώνουμε μαζί του όπως και με τη γρίπη