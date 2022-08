Παράξενα

Η Ιαπωνία καλεί τους νέους να... πίνουν περισσότερο αλκοόλ!

Εξοργιστικός ειναι και ο λόγος για τον οποίο οι Αρχές της χώρας ζητούν από τους νέους να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ...

Οι ιαπωνικές αρχές προκήρυξαν εθνικό διαγωνισμό, ζητώντας ιδέες για την ενθάρρυνση της νεότερης γενιάς, μεταξύ 20 και 39 ετών, να πίνουν περισσότερο αλκοόλ, αφού μια αλλαγή στη στάση των νέων σχετικά με το αλκοόλ οδήγησε σε μείωση των φορολογικών εσόδων.

Οι νεότερες γενιές στην Ιαπωνία πίνουν λιγότερο αλκοόλ από τους γονείς τους, επηρεάζοντας την παραγωγή και μειώνοντας τα κρατικά έσοδα από φόρους σε ποτά όπως το σάκε (ένα αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται από ζύμωση ρυζιού), αναφέρει το BBC.

Η Εθνική Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (NTA) ξεκίνησε μια εκστρατεία, με την ονομασία “Sake viva“, ζητώντας από τα άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών να υποβάλουν προτάσεις για να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της δημοτικότητας των αλκοολούχων ποτών στη γενιά τους, των οποίων η ζήτηση έχει μειωθεί λόγω αλλαγής τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και μεταξύ των νέων, αναφέρει το Tanjug.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διαρκεί έως τις 9 Σεπτεμβρίου, ζητά «νέα προϊόντα και σχέδια» καθώς και τρόπους προώθησης της κατανάλωσης αλκοόλ στο σπίτι και οι καλύτερες προτάσεις θα αναπτυχθούν περαιτέρω με τη βοήθεια ειδικών, πριν παρουσιαστούν οι τελικές λύσεις τον Νοέμβριο.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν μεθόδους πωλήσεων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής που περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το BBC.

Το NTA ανέφερε ότι η κατανάλωση αλκοόλ στην Ιαπωνία μειώθηκε από 100 λίτρα κατά μέσο όρο ανά άτομο ετησίως το 1995 σε 75 λίτρα το 2020.

Η μείωση των πωλήσεων αλκοόλ έπληξε τον ιαπωνικό προϋπολογισμό και αύξησε περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Οι φόροι για το αλκοόλ αντιπροσώπευαν το 1,7% των φορολογικών εσόδων της Ιαπωνίας το 2020, το 3% το 2011 και το 5% το 1980.

Πηγή: Politika.res

