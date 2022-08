Life

“Wise Guys”: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε διπλό πρωταγωνιστικό ρόλο

Ποιους χαρακτήρες θα ενσαρκώσει ο αγαπημένος ηθοποιός στην ταινία.

Ενας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς στον κόσμο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) θα έχει διπλό ρόλο στη μαφιόζικη δραματική ταινία εποχής της Warner Bros. Pictures, «Wise Guys».

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία προορίζεται να παιχτεί στις αίθουσες με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπάρι Λέβινσον (Barry Levinson) και καθήκοντα παραγωγού από τον Ίρβιν Γουίνκλερ (Irwin Winkler) και τον Ντε Νίρο.

Διαδραματίζεται ανάμεσα στους δυο Ιταλο-Αμερικανούς μαφιόζους, τον Βίτο Γκενοβέζε (Vito Genovese) και Φρανκ Κοστέλο (Frank Costello). Στην προσπάθεια του Τζενοβέζε να δολοφονήσει τον Κοστέλο το 1957 τον τραυματίζει έξω από την πολυκατοικία του και εκείνος με τη σειρά του αποφασίζει να αποσυρθεί.

Ο Αμερικανός συγγραφέας, παραγωγός και σεναριογράφος Νίκολας Πιλέτζι γνωστός για το σενάριο της ταινίας «Goodfellas» του Μάρτιν Σκορσέζε στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Ντε Νίρο υπογράφει το σενάριο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί και τους δυο χαρακτήρες όπως επιβεβαιώνει το «Roger Friedman του Showbiz 411».

