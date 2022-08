Κόσμος

Κακοκαιρία - Αυστρία: νεκρά παιδιά από θύελλα στην Καρινθία

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έντονα φαινόμενα, που άφησαν πίσω τους αρκετούς νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Στους πέντε ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αυστρία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο APA επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση δέντρου στην Κάτω Αυστρία ενώ δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην Καρινθία, κοντά σε μια μικρή λίμνη, όπου οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι δέκα άνθρωποι.

Δύο παιδιά ηλικίας 5 και 8 ετών έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της σφοδρής θύελλας που έπληξε σήμερα τη νότια Αυστρία.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν κοντά σε μια μικρή λίμνη στην Καρινθία όταν πολλά δέντρα ξεριζώθηκαν από τις ισχυρές ριπές του ανέμου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τοπικού Ερυθρού Σταυρού, τη Μέλανι Ράιτερ.

Σε άλλες περιοχές αυτής της επαρχίας που συνορεύει με την Ιταλία και τη Σλοβενία, ο άνεμος σήκωσε στέγες σπιτιών.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ επιβεβαίωσε μέσω του Twitter τον θάνατο των δύο παιδιών, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τον Ιούνιο ένας 82χρονος σκοτώθηκε όταν προκλήθηκε κατολίσθηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην Καρινθία.

Η Αυστρία πλήττεται αυτήν την περίοδο από ένα κύμα καύσωνα και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να σημειωθούν θύελλες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως είναι οι καύσωνες.

