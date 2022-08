Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Τύρναβο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Τύρναβο.

Η δόνηση έγινε αισθητή στις γύρω περιοχές, μέχρι και στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τυρνάβου και το εστιακό του βάθος βρίσκεται στα 5 χιλιόμετρα.

