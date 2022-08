Κόσμος

Γκουτέρες στη Ρωσία: Μην αποσυνδέσετε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο

Τι ανακοίνωσε η Energoatom στο Telegram. Τι ζητά ο Γκουντέρες από τη Ρωσία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα από την Ρωσία να μην αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, από το ουκρανικό δίκτυο, στην στιγμή που Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για επικίνδυνους βομβαρδισμούς της τοποθεσίας του σταθμού.

«Φυσικά, η ηλεκτρική ενέργεια της Ζαπορίζια είναι ουκρανική ηλεκτρική ενέργεια (...) αυτή η αρχή πρέπει να τηρηθεί πλήρως», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο επίσκεψής του στο λιμάνι της Οδησσού.

Η Energoatom, διαχειρίστρια των ουκρανικών σταθμών, ανακοίνωσε σήμερα ότι φοβάται πως η Ρωσία θα διακόψει την σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που βρίσκεται από τον Μάρτιο υπό ρωσικό έλεγχο, με το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο.

«Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής σχεδιάζουν να διακόψουν την λειτουργία των αντιδραστήρων και να τους αποσυνδέσουν από τις γραμμές τροφοδοσίας του ουκρανικού δικτύου», ανακοίνωσε η Energoatom στο Telegram.

Σύμφωνα με την Energoatom, οι ρώσοι στρατιώτες αναζητούν πηγές τροφοδοσίας για τις γεννήτριες ντίζελ οι οποίες θα τεθούν σε λειτουργία μετά την διακοπή της λειτουργίας των αντιδραστήρων και έχουν περιορίσει την πρόσβαση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες ότι «οποιαδήποτε ζημιά στην Ζαπορίζια θα ήταν αυτοκτονία» και ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση της ζώνης του πυρηνικού σταθμού.

