Δυστύχημα στα Σπάτα - Γονείς 22χρονου: Θα μπορούσε να έχει αποτραπεί - Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ

Διαψεύδουν ότι ο 22χρονος έτρεξε πίσω από το ελικόπτερο για μια selfie. Τι αναφέρουν για το δυστύχημα με το ελικόπτερο που του στοίχισε τη ζωή.





Συγκλονίζουν οι γονείς του Τζακ Φέντον, του 22χρονου Βρετανού που έχασε τη ζωή του στα Σπάτα, όταν βγήκε έξω από το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε.

Μιλώντας στο ITV News για τον γιο τους υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ότι ο Τζακ δεν ήταν ανόητος για να τρέξει στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου για να βγάλει selfie.

«Ήταν τόσο υπέροχος», τόνισε η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του σημείωσε ότι το κενό που έχει αφήσει στη ζωή τους είναι εξωπραγματικό. «Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Είναι ένα τρομακτικό μονοπάτι στο οποίο θα πρέπει να πορευόμαστε για πάντα. Θα μας λείψει πολύ. Ήταν ένας υπέροχος γιος» τόνισε ο κ. Φέντον.

Οι γονείς του Τζακ χαρακτηρίζουν «αποτρέψιμο» το δυστύχημα του γιου τους και με δηλώσεις τους τονίζουν ότι περιμένουν την επίσημη έκθεση.

Ο Μιγκέλ είπε ότι ο Τζακ ήταν ο «καλύτερος φίλος» του και θυμήθηκε μια από τις τελευταίες τους στιγμές στα 22α γενέθλιά του, όταν ο Τζακ έστειλε μήνυμα στον πατέρα του «Ευχαριστώ μπαμπά που έκανες τα γενέθλιά μου τα καλύτερα».

Parents pay tribute to 'calm soul' Jack Fenton who died in Greece helicopter tragedyhttps://t.co/wy2oEgb1J9 — ITV News (@itvnews) August 17, 2022

Ο οικογενειακός τους φίλος Robin Stanton-Gleaves, ο οποίος συνόδευσε τα αγόρια στο ταξίδι στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι ο Τζακ θα ζούσε εάν είχε τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας.

