Daily Mail για ελικόπτερο: Ο Τζακ ξέχασε το κινητό του και γύρισε να το πάρει

Μία νέα εκδοχή για τον θάνατο του 22χρονου Τζακ Φέντον τουλάχιστον με όσα γράφει η Daily Mail. Τι δηλώνει ο επικεφαλής της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.



Μία νέα εκδοχή για τον θάνατο του 22χρονου Τζακ Φέντον στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα φαίνεται ότι εξετάζουν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γράφει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, οι ερευνητές της Αστυνομίας εξετάζουν πλέον το σενάριο ο νεαρός Τζακ να βγήκε από το ελικόπτερο, έχοντας ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο μέσα, και για τον λόγο αυτό επέστρεψε τρέχοντας, για να το πάρει.

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να δήλωσε στη διαδικτυακή έκδοση της Mail: «Η έρευνά μας συνεχίζεται, αλλά επικεντρώνεται πλέον στην περίπτωση ο Τζακ να ξέχασε το κινητό του τηλέφωνο στο ελικόπτερο και γι' αυτό ξαφνικά επέστρεψε σε αυτό, για να το πάρει. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία των καταθέσεων, αλλά κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν με έαν κινητό τηλέφωνο στα χέρια του, λίγες στιγμές πριν σκοτωθεί. Όταν ολοκληρώσουμε την έρευνά μας, θα στείλουμε τον φάκελο στον εισαγγελεά, ο οποίος θα αποφασίσει εάν πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες».

Σύμφωνα με την βρετανική ιστοσελίδα, ο Ιωάννης Κονδύλης, επικεφαλής της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, δήλωσε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι «από τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο νεαρός (σ.σ. ο Τζακ Φέντον) ήθελε να βγάλει selfie, βρέθηκε ωστόσο στην πίσω πλευρά του ελικοπτέρου. Οι αναφορές λένε ότι ο 22χρονος κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο και το είχε στο αυτί του, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει εάν μιλούσε ή απλά επέστρεφε στους φίλους του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η αδερφή του Τζακ Φέντον απέρριψε, χθες, τις αιτιάσεις ότι ο 22χρονος έβγαζε selfie και δεν πρόσεξε ότι ο έλικας που τον διαμέλισε, ήταν ακόμα σε λειτουργία. Η είδηση περί της selfie, ωστόσο, είχε πρώτα μεταδοθεί από την ίδια την Daily Mail.

