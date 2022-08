Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Πρόβλημα με Παπαπέτρου και Γόντικα

Δυο τραυματισμούς «στοίχισε» η χθεσινή φιλική νίκη επί της Γεωργίας. Επιστρέφει στην ομάδα ο Κουζέλογλου.

Δύο προβλήματα «κληρονόμησε» η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών από τη χθεσινοβραδυνή αναμέτρηση με τη Γεωργία για τη 2η αγωνιστική του τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου υπέστη θλάση στο δικέφαλο και θα πρέπει να μείνει για μια εβδομάδα εκτός δράσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή (19/8, 21:00) αναμέτρηση με την Τουρκία για την 3η και τελευταία ημέρα του «Ακρόπολις» και στον αγώνα με τη Σερβία στο Βελιγράδι (25/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του για το παιχνίδι των προκριματικών με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ (28/8).

Στο μεταξύ, ο Κωστής Γόντικας υπέστη κάταγμα δευτέρου μετακαρπίου στο δεξί χέρι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στην προετοιμασία της εθνικής. Γι' αυτό το λόγο ενημερώθηκε και επιστρέφει στην ομάδα ο Γιάννης Κουζέλογλου.