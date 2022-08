Οικονομία

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσό "μαμούθ" που θα παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία. Τι περιλαμβάνει το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, συνολικού ύψους 775 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει κυρίως πυραύλους για τα αμερικανικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης Himars.

Σύμφωνα με μια αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται επίσης 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης Scan Eagle, περίπου 1.000 αντιαρματικοί πύραυλοι Javelin και, για πρώτη φορά, 40 οχήματα ανθεκτικά στις νάρκες MaxxPro MRAP. Θα διατεθούν επίσης στο Κίεβο οβίδες συμβατές με τα βρετανικά οπλικά συστήματα που έχει παραχωρήσει το Λονδίνο στους Ουκρανούς.

Η ίδια αξιωματούχος είπε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ δίνουν στις ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένα αεροσκάφη Scan Eagles όμως μια άλλη χώρα έχει ήδη εφοδιάσει την Ουκρανία με αυτά στο παρελθόν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Με αυτό το νέο πακέτο, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά τις 24 Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον στα 10,6 δισεκ. δολάρια.

Η αξιωματούχος σημείωσε ότι παρατηρείται «παντελής έλλειψη προόδου» των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, γεγονός που απέδωσε εν μέρει στη χρήση των αμερικανικών συστημάτων Himars από τους Ουκρανούς. Παραδέχτηκε όμως ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν ανακαταλάβει εδάφη αν και «διαπιστώνουμε μια ξεκάθαρη αποδυνάμωση των ρωσικών θέσεων σε πολλές περιοχές».

Αν και οι ΗΠΑ διαβεβαίωναν μέχρι τώρα ότι παραδίδουν μόνο «αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία, η αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι ο στόχος είναι πλέον να στηρίξουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην αντεπίθεσή που προετοιμάζουν για να ανακαταλάβουν την πόλη Χερσώνα, στα νότια. «Τα όπλα κατά των ναρκών είναι ένα καλό παράδειγμα των αναγκών που έχουν οι Ουκρανοί για να προωθήσουν τις δυνάμεις τους και να ανακαταλάβουν εδάφη», σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δυστύχημα στα Σπάτα - Γονείς 22χρονου: Θα μπορούσε να έχει αποτραπεί - Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Η Apple εντόπισε κενό ασφαλείας σε iPhone, iPad και Mac