Νέα Σμύρνη: Βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα

Αποκλείστηκε η περιοχή - Επί τόπου κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς.



Bλήμα, πιθανότατα από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της Παρασκευής.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Κοτυαίου.

Το σημείο έχει αποκλειστεί ενώ έχει φτάσει κλιμάκιο από ειδική μονάδα του Στρατού Ξηράς (ΤΕΝΞ) προκειμένου να απενεργοποιήσει την οβίδα

