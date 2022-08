Κοινωνία

Πέταξε πιάτο στο πρόσωπο της συζύγου του γιατί άλλαξε το ραντεβού στον γιατρό

Η γυναίκα πήγε στο κέντρο υγείας της περιοχής, καθώς χρειάστηκαν ράμματα από το τραύμα στο πρόσωπό της.

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έλαβε χώρα στη Μαγνησία.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 64χρονος στο Πήλιο, εκσφενδόνησε πιάτο στο πρόσωπο της συζύγου του, γιατί εκείνη άλλαξε ραντεβού στον φιατρό, χωρίς να τον ρωτήσει.

Το πιάτο, τραυμάτισε την 64χρονη γυναίκα στη μύτη και έτσι έπρεπε να μεταφερθεί στο Κέντεο Υγείας της περιοχής για ράμματα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στον 64χρονο ο οποίος συνελήφθη.

Στο δικαστήριο, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι πρόθεσή του ήταν πετάξει το πιάτο στην πόρτα κι όχι στην γυναίκα του με την 64χρονη να δηλώνει πως δεν επιθυμεί την περαιτέρω ποινική δίωξή του, καθώς είναι η πρώτη φορά στα 40 χρόνια που είναι παντρεμένοι, που βιώνει μια τέτοια συμπεριφορά.

Στον 64χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, εφέσιμη με τον ίδιο να ζητά συγνώμη.

Πηγή: magnesianews.gr

