Ενδοοικογενειακή βία: κατήγγειλε το σύζυγό της για ξυλοδαρμό μετά από καυγά

Ο 36χρονος πρόσφατα απασχόλησε τις αρχές για υπόθεση με τραυματισμό έπειτα από πυροβολισμούς.



Μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες.

Μια γυναίκα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατήγγειλε τον 36χρονο σύζυγό της για ξυλοδαρμό, μετά από άγριο καυγά που είχαν μεταξύ τους. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχει συλληφθεί, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο - χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της- καθώς δήλωσε αδιαθεσία μετά το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, καθώς όπως είπε δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Να σημειωθεί, ότι ο 36χρονος, πρόσφατα απασχόλησε τις αρχές για γνωστή υπόθεση και μάλιστα στην περίπτωση εκείνη είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί εκείνος στο νοσοκομείο καθώς είχε δεχθεί πυροβολισμό από καραμπίνα.

