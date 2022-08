Κοινωνία

Τροχαίο - Λεωφόρος Κηφισού: μηχανή “σφηνώθηκε” κάτω από Ι.Χ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η σφοδρή σύγκρουση. Ποια είναι η κατάσταση του οδηγού της μηχανής.



Συγκεκριμένα, μηχανή μεγάλου κυβισμού ενεπλάκη σε τροχαίο με διερχόμενο όχημα στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των Αχαρνών (Μενίδι), και στο ρεύμα προς Πειραιά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Η αριστερή λωρίδα έκλεισε για αρκετή ώρα, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας του οδηγού της μηχανής και των επιβατών του οχήματος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

πηγή: piraeuspress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Χαροπαλεύουν 4 παιδιά μετά από ρωσικό βομβαρδισμό

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)