Ελίνα Τζένγκο για το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό: “Ήξερα ότι θα βγει μια μεγάλη βολή”

Η νεαρή αθλήτρια, που κατάφερε να πάρει την πρωτιά και να χαρίσει ακόμη ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, μίλησε για τα όνειρα της που βγήκαν πραγματικότητα.

«Να που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!» Αυτή η «ατάκα» της Ελίνας Τζένγκο συνοψίζει όλα τα συναισθήματά της, λίγες στιγμές αφού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό.

Η Ελίνα Τζένγκο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που «γέννησε» με την εμφάνιση της στα προκριματικά της Πέμπτης (18/8), χαρίζοντας στην Ελλάδα το τέταρτο της χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου (2 η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, 1 ο Μίλτος Τεντόγλου) και το πέμπτο στο σύνολο (μαζί με το ασημένιο της Κατερίνας Στεφανίδη).

Στον τελικό του ακοντισμού, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ εκτόξευσε το ακόντιο στα 65,81μ. στη δεύτερη της προσπάθεια, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ και «σφραγίζοντας» το χρυσό μετάλλιο στην παρθενική παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου!

Η αποφασιστικότητα της Τζένγκο φάνηκε από την πρώτη βολή της, που ήταν στα 60,82μ., για να «καρφώσει» στη δεύτερη το ακόντιο στα 65,81μ.

Η αθλήτρια δεν εκτέλεσε την τρίτη βολή της, όπως και την πέμπτη, ενώ η τέταρτη ήταν στα 59,40μ. και η έκτη στα 64,57μ.

Η Τζένγκο έγινε η τρίτη Ελληνίδα που στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, μετά τις Άννα Βερούλη (19892, Αθήνα) και Μιρέλα Μανιάνη (2002, Μόναχο).

Τα αποτελέσματα του τελικού στον ακοντισμό:

ΕΛΙΝΑ ΤΖΕΝΓΚΟ (ΕΛΛΑΔΑ) 65,81 Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 62,01 Μπάρμπορα Σποτάκοβα (Τσεχία) 60,68 Ρέκα Σιλάγκι (Ουγγαρία) 60,57 Μαρτίνα Ρατέι (Σλοβενία) 59,36 Λιβέτα Γιασιουνάιτε (Λιθουανία) 58,95 Λίνα Μούζε (Λετονία) 58,11 Νικόλ Ταμπάτσκοβα (Τσεχία) 57,93

Η 20χρονη αθλήτρια, στις πρώτες δηλώσεις της είπε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν ξέρω τι να πω. Χαίρομαι που συνεχίζεται η παράδοση στον ακοντισμό. Δεν ξέρω τι να πω. Το περίμενα πολύ σε αυτόν τον αγώνα, έκανα υπομονή όλη τη χρονιά. Ήξερα ότι θα βγει μια τόσο μεγάλη βολή και τα κατάφερα.

Για μένα ήταν όνειρο να αγωνίζομαι δίπλα στην Σποτάκοβα. Ανατριχιάζω και μόνο που την βλέπω, είναι είδωλο. Μεγάλωσα μαζί της, την έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα ότι θα αγωνιστώ δίπλα της. Να που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενη.

Ευχαριστήθηκα πολύ την πρώτη βολή, ήταν σταθερή και ήξερα ότι θα με βάλει σίγουρα στην οκτάδα. Μετά χαλάρωσα και πίστευα ότι θα τα δώσω όλα, έτσι κι έκανα. Τσίριζα, φώναζα όταν έκανα την 65άρα βολή. Τη σκεφτόμουν όλη την ώρα, είμαι πολύ χαρούμενη.

Όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής μού έδωσαν θετική ενέργεια. Ακόμη και στο ξενοδοχείο μού έλεγαν ότι θα με υποδεχθούν με κρασί και σαμπάνια. Το περίμεναν περισσότερο από μένα ότι θα κερδίσω, αυτό μου έδωσε μεγάλη ώθηση».

