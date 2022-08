Πολιτική

Μενέντεζ για Τουρκία: “Όχι” στα F-16 μέχρι να δείξουν ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα για να συμμορφωθεί με τις συμμαχικές υποχρεώσεις της, στέλνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία να συμμορφωθεί με τις συμμαχικές υποχρεώσεις της στέλνει με συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο κ. Μενεντέζ εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς πρόσθετου ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400, κάτι που όπως επισημαίνει, θα αποτελούσε άλλη μια ξεκάθαρη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβάλλει ο CAATSA (Νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων).

«Από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας έως την καθυστέρηση της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ελπίζω ειλικρινά ότι η Τουρκία θα αλλάξει πορεία και θα σταθεί στο ύψος των ευθυνών της απέναντι στη Συμμαχία, όντας ο εποικοδομητικός εταίρος στην περιοχή που όλοι ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι. Μέχρι τότε, δεν μπορώ να υποστηρίξω την πώληση ή τη μεταφορά αμερικανικών μαχητικών F-16 στην Τουρκία» υπογραμμίζει.

Σημειώνει επίσης ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η πορεία της Άγκυρας υπό τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι «η δημοκρατική διαδικασία στην Τουρκία έχει υπονομευθεί σημαντικά, η θρησκευτική ελευθερία δέχεται συνεχείς πιέσεις, έχουμε δει αδικαιολόγητες συλλήψεις υπαλλήλων της αμερικανικής πρεσβείας, επίπεδα ρεκόρ επιθέσεων σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους και πλήρη καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου. Η τελευταία στρατιωτική δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα στη Συρία είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο Ερντογάν απλούστατα δεν δρα ως ένας υπεύθυνος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη βίαιη και παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να επιδείξει απερίφραστα τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και τις κοινές αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν αυτή τη σημαντική εταιρική σχέση».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ υπογραμμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης, την οποία επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες και στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της αυξανόμενης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην πόλη.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας διαμηνύει την ανάγκη συνέχισης και εμβάθυνσης της πολυεπίπεδης συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι και τους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών, της ψηφιακής οικονομίας, της ανάπτυξης λιμένων και της εμπορικής ναυτιλίας. Το μήνυμα απευθύνεται και στο εσωτερικό των δύο χωρών, καθώς και οι δύο βρίσκονται σε πορεία εκλογών, η μεν Αμερική με τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου για τη Γερουσία και τη Βουλή, και η Ελλάδα με τις βουλευτικές εκλογές που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη.

