Έμφυλη βία: 15 γυναίκες - θύματα βίας κάθε μέρα στο Δίκτυο Δομών το 2022

"Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη" αναφέρει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα. Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στη δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας για τις γυναίκες-θύματα βίας, αλλά και στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και την παρενόχληση, στοχεύει το πανελλαδικό Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει 43 Συμβουλευτικά Κέντρα, 19 Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα και την τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

Το Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι πάντα σε ετοιμότητα, προκειμένου να στηρίξει και να βοηθήσει όποια γυναίκα απευθυνθεί στις δομές, αλλά και τρίτα πρόσωπα που μπορεί να θέλουν να καταγγείλουν περιστατικά βίας και να ζητήσουν συμβουλές.

Συγκεκριμένα, τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν στις γυναίκες, που απευθύνονται σε αυτά, δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, αλλά και εργασιακής συμβουλευτικής, ενώ οι Ξενώνες Φιλοξενίας φιλοξενούν γυναίκες-θύματα βίας με τα παιδιά τους, μέχρι να σταθούν στα πόδια τους.

Επιπλέον, το Δίκτυο Δομών διαθέτει την τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, στην οποία μπορεί να καλέσει κάθε ενδιαφερόμενος/η που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας ή να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό και να λάβει την απαραίτητη βοήθεια και συμβουλή.

Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες, με εξειδίκευση σε θέματα βίας, είναι μία υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχει άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε γυναίκες-θύματα βίας, καθώς και πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα βίας κατά των γυναικών.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να λάβουν όσες και όσοι το επιθυμούν μέσα από τις ιστοσελίδες metoogreece.gr και womensos.gr, από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) ή στέλνοντας e-mail στο sos15900@isotita.gr.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τα τέλη Ιουνίου 2022, η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 5.201 κλήσεις. Από το σύνολο των κλήσεων, οι 3.606 κλήσεις αφορούσαν σε περιστατικά βίας. Ειδικότερα, 1.903 κλήσεις αφορούσαν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ 1.661 γυναίκες κατήγγειλαν συγκεκριμένα τον σύζυγο/πρώην σύζυγο ή σύντροφο/πρώην σύντροφο για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2022, 2.749 γυναίκες-θύματα βίας απευθύνθηκαν στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας) και έλαβαν την κατάλληλη φροντίδα γι' αυτές.

Μ. Συρεγγέλα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Είμαστε στο πλευρό των γυναικών θυμάτων βίας

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, δηλώνει: «Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες σε περίπτωση που βιώσουν οποιαδήποτε μορφή βίας - είτε αυτή είναι σωματική είτε ψυχολογική είτε σεξουαλική ή οικονομική - να μιλάνε, να σπάνε τη σιωπή τους και να ζητούν βοήθεια και στήριξη και συμβουλεύουμε τις γυναίκες να μην κλείνουν τα μάτια μπροστά στη βία και την κακοποίηση, αλλά να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια».

Όπως επισημαίνει, τα θύματα μπορούν να καλούν στην τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 ή να απευθύνονται στα 43 Συμβουλευτικά Κέντρα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και παρέχουν ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις διευθύνσεις ή τα τηλέφωνα των Κέντρων μπορεί να βρει όποιος/α ενδιαφέρεται στις ιστοσελίδες https://metoogreece.gr/ ή https://womensos.gr/.

«Είμαστε στο πλευρό των γυναικών θυμάτων βίας, τις στηρίζουμε και τις βοηθάμε να αλλάξουν σελίδα στη ζωή τους. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της στον αγώνα κατά της βίας» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Συρεγγέλα.

Τέλος, η υφυπουργός Εργασίας ευχαριστεί όλα τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του ΚΕΘΙ, καθώς και το προσωπικό της Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων και των ξενώνων, για το σπουδαίο έργο τους, τη στήριξη που προσφέρουν στα θύματα βίας και τις δράσεις που προωθούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Έμφαση στην εργασιακή στήριξη και στις δράσεις ενημέρωσης

Την ίδια ώρα, η υφυπουργός Εργασίας έχει τονίσει επανειλημμένα τη σπουδαιότητα μίας σειράς δράσεων που υλοποιούνται στον τομέα της εργασίας, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η προστασία τους από κακοποιητικές συμπεριφορές, όσο και η οικονομική τους ανεξαρτησία, σε περίπτωση που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία και επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εστία τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνεργες γυναίκες-θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ΔΥΠΑ.

Ταυτόχρονα, η κα Συρεγγέλα υπογραμμίζει επίσης τη συμβολή των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Άλλωστε, πρόσφατα, η ίδια επισκέφθηκε το Περιστέρι και το Αιγάλεω και ενημέρωσε δεκάδες πολίτες για τις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Με μήνυμα «Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη!» και έχοντας στο πλευρό της εθελοντές και εθελόντριες, η υφυπουργός Εργασίας ενημέρωσε διεξοδικά τους πολίτες για το Δίκτυο Δομών για κακοποιημένες γυναίκες που διαθέτει η χώρα μας και τους διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα που θέλει να καταγγείλει κακοποίηση, βία ή παρενόχληση.

Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, που έχουν αναληφθεί, είναι η κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη και άλλων δράσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, η πιλοτική εφαρμογή ενός εργαλείου εκτίμησης του βαθμού επικινδυνότητας εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας και η μελέτη σχετικά με το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας.

