Καιρός: Επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Για σημαντική μεταβολή του καιρού προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα πλήξουν τα έντονα φαινόμενα.

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή προερχόμενη από την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία - Δυτικά Βαλκάνια), αναμένεται να προκαλέσει σημαντική μεταβολή του καιρού τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, πολύ ενισχυμένους ριπαίους ανέμους και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα, επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι:

Τα ισχυρά φαινόμενα δεν θα έχουν τον συνηθισμένο τοπικό χαρακτήρα των καλοκαιρινών μηνών, αλλά θα είναι γενικευμένα και, εκτός της ηπειρωτικής χώρας, θα επηρεάσουν επίσης αρκετά νησιωτικά τμήματα του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη.

Οι ημέρες με τα ισχυρότερα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα είναι η Τρίτη 23/8 και η Τετάρτη 24/8.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν, συμπεριλαμβάνεται ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας.