Τραγωδία στο όρος Φαλακρό: Διασωθείσα μιλά στον ΑΝΤ1

Καθηλώνει, η περιγραφή της Δέσποινας Γαβριηλίδου, της γυναίκας που βρισκόταν στην ομάδα των ορειβατών που χτυπήθηκαν από κεραυνό. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τραγωδία στη Δράμα, κατά τη διάρκεια ορειβατικών αγώνων στο όρος Φαλακρό. Κεραυνός χτύπησε ομάδα ορειβατών, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμη να τραυματισθεί σοβαρά. Μια γυναίκα αθλήτρια, που σώθηκε μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Καθηλώνει, η περιγραφή της Δέσποινας Γαβριηλίδου, της γυναίκας που βρισκόταν στην ομάδα των ορειβατών που χτυπήθηκαν από κεραυνό. Όλα έγιναν μέσα σε μία στιγμή, όπως λέει, σοκαρισμένη στον Αντέννα, η πολύπειρη αθλήτρια, που είδε τον συναθλητή της να πέφτει νεκρός δίπλα της.

"Θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού αλήθεια δεν ξέρω αν θα ξεχάσω τη φυσιογνωμία του πραγματικά.... ήταν τρομακτικό έχω ξανατρέξει με βροχή αλλά η βροχή που έδινα ήταν βροχή Δεν ήταν δηλαδή αστραπές βροντές και η βροχή φανταστείτε ήρθε 3:00 τη νύχτα ήρθε στο λεπτό μέσα ξεκίνησε με την ψιχάλα έβγαλα το αδιάβροχο μου και σε δευτερόλεπτα άνοιξαν οι ουρανοί ήμουν μόνη μου με έφτασαν αυτά τα τρία παιδιά και πήγαμε μαζί την κατηφόρα και εκεί .

Δεν κατάλαβα τι έγινε δεν κατάλαβα σαν να έσκασε μία βόμβα δίπλα μου και τους βλέπω όλους τους σκορπιούς άλλος εδώ άλλος εκεί παραπέρα και αρχίσαμε πανικοβλήθηκα δεν άκουγα τίποτα και αρχίσαμε οι Δύο ήμασταν καλά οι άλλοι δύο δεν ήταν καλά και όποτε προσπαθήσαμε εμείς που ήμασταν καλά να δούμε αν έχουν παλμό κάτι να τους προσφέρουμε βοήθεια το παλικάρι μπροστά μου είπε αυτός έχει παλμό Εγώ έπιασα το παλικάρι που σκοτώθηκε του είπα δεν βρίσκω παλμό του έλεγα σήκω μιλά τον έσπρωχνα μόνο γιατί δεν ήξερα τι θα αντικρίσω μου φώναζε ο αλλος γύρνα τον γύρνα τον τον γύρισα και σοκαρίστηκα τελείωσα πανικοβλήθηκα άρχισα να ουρλιάζω να τσιρίζω το παιδί μου έλεγε Δέσποινα πρέπει να συγκεντρωθουμε, το βουνό γυμνό δεν έβλεπα τίποτα ..."

Ο σύζυγός της, που περίμενε στο σημείο εκκίνησης αμέσως της τηλεφώνησε και όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά, ειδοποίησε τις αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης.

Ο σύζυγος της διασωθείσας αναφέρει "την ώρα που πέφτανε κεραυνοί την πήρα τηλέφωνο γιατί κατεβαίναμε Από το πλάι και ξέραμε Σε ποιο σημείο περίπου είναι, έβλεπα τους κεραυνούς μόλις φτάσαμε στο Πεδίο κάτω που είχα σήμα την πήρα τηλέφωνο και όταν το σήκωσε ούρλιαζε, κάτι δεν μου καθόταν καλά γιατί δεν καταλάβαινα Τι έλεγε άκουγα μόνο τους κεραυνούς να χτυπάνε και ούρλιαζε"

Η απότομη αλλαγή του καιρού βρήκε τους τέσσερις ορειβάτες σε ένα γυμνό σημείο του βουνού όπου δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να τους προφυλάξει από τα επικίνδυνα φαινόμενα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε και ο κεραυνός που σκόρπισε τρόμο και θάνατο....

Ο ορειβάτης που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Η επιχείρηση που στήθηκε τα ξημερώματα ήταν εξαιρετικά δύσκολη με τους διασώστες και τους άνδρες της ΕΜΑΚ, να παλεύουν με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τους ορειβάτες .

Ο Υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας δήλωσε για το δυστύχημα "Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες καταρρακτώδη βροχή και αλλεπάλληλες πτώσεις κεραυνών συνεχόμενα επίσης κατέβαινε μεγάλος όγκος νερού από Ρυάκια με αποτέλεσμα η προσέγγιση η δική μας ήταν πολύ δύσκολη και στη συνέχεια έγινε προσέγγιση στο βουνό σε ανάβαση περίπου 5 χιλιόμετρα σε πολύ έντονη κλίση"..

Ενώ ο δήμαρχος Προσοτσάνης είπε "δεν μπόρεσαν να παραλάβουν τους άλλους δύο από πάνω ο τρίτος είχε μείνει για να τους περιποιηθει, γύρω στις 10:00 ελικόπτερο τους πήρε και τους μετέφερε στο νοσοκομείο της Καβάλας....."

Κάτοικοι στον οικισμό Πύργοι, εκεί απ' όπου ξεκίνησε η ομάδα των ορειβατών, όπως υποστηρίζουν, προειδοποίησαν τους αθλητές, πριν ξεκινήσουν, ότι ερχόταν κακοκαιρία.

"δεν έπρεπε καθόλου να ξεκινήσουν τον αγώνα έπρεπε να τον αναβάλουν γιατί το βουνό είναι επικίνδυνο έχουν σκοτωθεί πολλά ζώα εκεί πάνω πέφτουν κεραυνοί μέρα-νύχτα όταν έχει κακοκαιρία.... Εγώ ήμουν εκεί στην πλατεία και ενημέρωσα μερικούς ότι, παιδιά δίνει κακοκαιρία 1:00 2:00 τη νύχτα θα έχει κακοκαιρία, τους είπα δεν πρέπει να πάτε...."

"για μένα έπρεπε να απαγορευτεί από κάποια ανώτερη αρχή Δεν ξέρω αν θα ήταν η αστυνομία η δημοτική αρχή αλλά δεν μπορούσε να αφησει αυτο το μπαλάκι στον διοργανωτή της οργάνωσης... Υπήρχαν άτομα που θα δοκίμαζαν τα όριά τους δεν πρέπει όμως να το αφήσουμε σε αυτούς κανονικά έπρεπε να απαγορευθεί και αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο διοργανωτής αλλά κάποια ανώτερη αρχή του κράτους".

Οι διοργανωτές του ορειβατικού μαραθωνίου έχουν κληθεί να καταθέσουν στις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

