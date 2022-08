Κόσμος

Γερμανία: Δεν θα παραταθεί η λειτουργία των τριών σταθμών πυρηνικής ενέργειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νόμος για να σταματήσει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είχε προωθηθεί από την πρώην καγκελάριο.



Αποκλείεται το ενδεχόμενο να παραταθεί η διάρκεια ζωής των τριών εναπομεινάντων σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος εξήγησε ότι το να συνεχίσουν να λειτουργούν οι σταθμοί για να εξοικονομηθεί φυσικό αέριο, τότε αυτή θα έφτανε το πολύ το 2% της χρήσης του στη χώρα.

Το ποσοστό αυτό δεν αρκεί ώστε να ξανανοίξει η δημόσια συζήτηση για τον τερματισμό της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, δεδομένου ότι υπάρχει συναίνεση σε αυτό το θέμα, πρόσθεσε ο υπουργός, σε συνομιλία που είχε με πολίτες, κατά την ημέρα «ανοιχτών θυρών» της κυβέρνησης της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για να σταματήσει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είχε προωθηθεί από την πρώην καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, ώστε η χρήση να σταματούσε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η πλειονότητα των Γερμανών ψηφοφόρων είχε ταχθεί υπέρ, όμως η στάση ορισμένων αλλάζει τώρα, λόγω του φόβου για μια ενεργειακή κρίση εν μέσω του χειμώνα μετά τη μείωση των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου. Διχασμένος εμφανίζεται για το θέμα και ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός.

«Είναι λάθος απόφαση (σ.σ. η παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων), δεδομένου ότι θα εξοικονομήσουμε ελάχιστα» εξήγησε ο Χάμπεκ, που προέρχεται από τους Πράσινους, κόμμα το οποίο έχει τις ρίζες του στο αντιπυρηνικό κίνημα των δεκαετιών του 1970 και ’80.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, των Ελεύθερων Δημοκρατών που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, επανέλαβε τη θέση του ότι θα ήταν καλύτερο να παραταθεί η διάρκεια ζωής των πυρηνικών σταθμών για περιορισμένο χρονικό διάστημα παρά να ξαναμπούν στο δίκτυο οι μονάδες παραγωγής ρεύματος με καύση άνθρακα. «Δεν πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί, αλλά ανοιχτοί σε όλες τις πιθανότητες», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα συμφωνούσε σε μια παράταση «αρκετών ετών».

Ο Χάμπεκ είπε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παράτασης της λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθμού στη Βαυαρία, εάν το τεστ αντοχής δείξει ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας τον χειμώνα. Κατηγόρησε όμως τη Βαυαρία, ένα κρατίδιο που εξαρτάται από τα εργοστάσια με καύση αερίου και έχει ελάχιστες μονάδες με καύση άνθρακα, ότι πιθανώς συνέβαλε στο πρόβλημα, καθώς δεν δημιούργησε σταθμούς παραγωγής αιολικής ενέργειας για να βελτιώσει το δίκτυο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε ότι το αποτέλεσμα του τεστ αντοχής θα γίνει γνωστό προς τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόνο τότε θα ληφθεί η τελική απόφαση. Σχολίασε παράλληλα ότι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου σχεδόν οι μισοί αντιδραστήρες είναι εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων διάβρωσης και συντήρησης, έδειξε πόσο προβληματική είναι αυτή η πυρηνική τεχνολογία.

Οι νέες εγκαταστάσεις ήταν τόσο ακριβές που αύξησαν τις τιμές του ηλεκτρισμού, σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ο καγκελάριος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στο όρος Φαλακρό: Διασωθείσα μιλά στον ΑΝΤ1

Τουρκία - Φονικό τροχαίο: Φορτηγό χωρίς φρένα έπεσε σε πλήθος (βίντεο)

Ρόμπερτ Ουίλιαμς: Ραγίζει καρδιές το βίντεο της κόρης του Ιλένιας