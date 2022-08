Αθλητικά

Σινσινάτι: Ο Τσιτσιπάς έχασε στον τελικό

Η κούραση “λύγισε” τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος ωστόσο, χάρη στις επιδόσεις του, ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο 6ος τελικός σε 1000άρι τουρνουά της ATP και 22ος στην καριέρα του δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Παρότι στο ξεκίνημα του αγώνα ο Έλληνας τενίστας έδειχνε πως ήταν αποφασισμένος να πάρει τον τίτλο και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο US Open, εντούτοις ο Μπόρνα Τσόριτς κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος του δεδομένα και να πάρει τη νίκη με 2-0 σετ και το τρόπαιο στο Cinsinnati Masters.

Μετά από τρεις παρουσίες στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, ο Έλληνας πρωταθλητής απέτυχε να πάρει το πρώτο του τρόπαιο στο συγκεκριμένο τουρνουά και 3ο στην καριέρα του (και τα δύο στο Μόντε Κάρλο). γνωρίζοντας την 16η εφετινή του ήττα (ρεκόρ 46-16) και 4η στους έξι τελικούς που έχει δώσει (σε Τορόντο το 2018, Μαδρίτη το 2019 και Ρώμη το 2022 οι τρεις προηγούμενες).

Από σήμερα (22/08), πάντως, θα βρεθεί στο νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έχασε την ευκαιρία να ν΄ ανέβει στο νο4 (θα συνέβαινε αυτό σε περίπτωση νίκης του).

Όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και στο σημερινό αγώνα ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι από τη στιγμή που ο αντίπαλός του ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του πρώτου σετ. Δεν βρήκε πόντους από το σερβίς του, υπέπεσε σε πολλά αβίαστα λάθη και σε γενικές γραμμές δεν έδειξε πως ήταν ψυχολογικά έτοιμος και "φρέσκος", παρότι προερχόταν από την τεράστια νίκη του επί του Ντανίιλ Μεντβέντεφ. Κλήθηκε να δώσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ένα ακόμη μεγάλο ματς, μετά από εκείνο με το νο1 του κόσμου κι όπως αποδείχθηκε από ένα σημείο και μετά φάνηκε αρκετά κουρασμένος.

Από την πλευρά του Μπόρνα Τσόριτς έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο την εξαιρετική του παρουσία στο Cinsinnati Masters, κατακτώντας το τρόπαιο κι έχοντας προηγουμένως επικρατήσει του Ράφα Ναδάλ στον 2ο γύρο, αλλά και των Μουζέτι, Μπαουτίστα – Αγούτ, Φέλιξ-Οζέρ Αλιασίμ και Κάμερον Νόρι.

Στη δεύτερη παρουσία του σε τελικό ATP Masters 1000 ο Κροάτης κατάφερε να πάρει τον τίτλο, μετά την ήττα που είχε γνωρίσει τον Οκτώβριο του 2018 στη Σαγκάη όπου είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3, 6-4.

Οι δύο φιναλίστ, τέλος, συναντήθηκαν για τρίτη φορά στο κορτ. Ο Τσόριτς αναδείχθηκε για δεύτερη φορά νικητής, μετά τη συγκλονιστική τους μάχη διάρκειας 4.5 ωρών στον 3ο γύρο του US Open 2020. Τότε ο Τσιτσιπάς είχε προηγηθεί με 2-1, αλλά και…5-1 στο 4ο σετ, παρ΄ όλα αυτά ο Κροάτης έφερε τα πάνω κάτω μετατρέποντας το 1-5 σε 7-5 έχοντας σβήσει παράλληλα 6 ματς-πόιντ!

Δύο χρόνια νωρίτερα στο 1000άρι τουρνουά της Ρώμης ο Έλληνας τενίστας είχε πάρει τη νίκη μετά την αποχώρηση του Κροάτη στο 5ο game κι ενώ ο 24χρονος πρωταθλητής είχε το προβάδισμα με 4-1.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, κάνοντας μπρέικ με... το καλημέρα στο σερβίς του Τσόριτς. Προηγήθηκε 3-0 και 4-1 κι ενώ έδειχνε να έχει το «πάνω χέρι» στη συνέχεια έχασε τη συγκέντρωσή του και το ρυθμό του. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Κροάτης, ο οποίος έκανε δικό του μπρέικ στο 7ο game κι αργότερα ισοφάρισε σε 4-4.

Από κει και πέρα οι δύο τενίστες διατήρησαν το σερβίς τους κι έλυσαν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσόριτς ήταν ανώτερος σε όλα τα επίπεδα για να κλείσει το σετ με 7-6 (δεν πήρε ούτε πόντο ο Τσιτσιπάς) και να προηγηθεί 1-0.

Έχοντας καλύτερη ψυχολογία από την Έλληνα πρωταθλητή στο δεύτερο σετ, ο Τσόριτς έκανε το μπρέικ στο 6ο game, προηγήθηκε με 4-2 και δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να φτάσει στη νίκη με 6-2.

