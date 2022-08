Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: οι πληρωμές της εβδομάδας

Συνολικό ποσό άνω των 640 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί από τους δύο οργανισμούς.

Την έναρξη της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου (με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα) περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 22-26 Αυγούστου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 646,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 22-26 Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 39 εκατ. ευρώ σε 189.000 δικαιούχους για επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 555 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 975.000 συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης 13,5 εκατ. ευρώ σε 46.715 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Τέλος, 17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για απονομή εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

9 εκατ. ευρώ σε 15. 000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

1 εκατ. ευρώ για 2.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα