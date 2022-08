Οικονομία

ΔΕΗ: μείωση πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μειώνονται, παρά την κρίση, οι πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Παρά την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών του ρεύματος, το ποσοστό των πελατών της ΔΕΗ - που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας - με ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της επιχείρησης που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ, οι πελάτες της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν τον Ιούνιο εφέτος το 20,6% του συνόλου (ένας στους πέντε), έναντι:

23,1% τον Ιούνιο του 2021.

26,2% τον ίδιο μήνα του 2020.

26,4 % το 2019 και

30,2% τον Ιούνιο του 2018.

Αυτό σημαίνει ότι το 2018 οι πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν 50% περισσότεροι (σε εκατοστιαία βάση) σε σχέση με το 2022 παρά το γεγονός ότι οι τιμές του ρεύματος από το φθινόπωρο του 2021 και μετά έχουν αυξηθεί εξαιτίας της διεθνούς κρίσης.

Η συγκράτηση του ποσοστού των πελατών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον μεγαλύτερο προμηθευτή αποδίδεται σε σειρά παραγόντων όπως οι επιδοτήσεις που παρέχει η Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης προς τους καταναλωτές ρεύματος, οι εκπτώσεις που εφαρμόζει η ΔΕΗ, τα προγράμματα σταθερού τιμολογίου που δεν επηρεάστηκαν από την ρήτρα αναπροσαρμογής τους προηγούμενους μήνες (έως ότου η ρήτρα καταργήθηκε τον Ιούλιο) αλλά και τα προγράμματα διακανονισμού της επιχείρησης, που επιτρέπουν στους καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να διατηρούν ενήμερες τις οφειλές τους.

Η εικόνα της ΔΕΗ αποτελεί σαφή ένδειξη για την εξέλιξη του συνόλου της αγοράς δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης κυμαίνεται στο επίπεδο του 60%.

Η διατήρηση της τάσης συγκράτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ΔΕΗ αλλά και για το σύνολο της ενεργειακής αγοράς καθώς οι τιμές του ρεύματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των διεθνών εξελίξεων και της ανόδου του κόστους του φυσικού αερίου. Τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές ρεύματος για τον Σεπτέμβριο κυμαίνονται στο επίπεδο των 70-80 λεπτών ανά κιλοβατώρα, αλλά το τελικό κόστος αναμένεται σημαντικά χαμηλότερο μετά την επιδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

