ΗΠΑ: Αστυνομικοί χτυπούν άγρια ακινητοποιημένο άντρα (βίντεο)

Η αστυνομία του Άρκανσο ξεκίνησε έρευνα μετά τη μετάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για ποιο λόγο τον ακινητοποίησαν.

Nέο περιστατικό αστυνομικής βίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ με το θύμα να είναι ακινητοποιημένο από τρεις αστυνομικούς που τον χτυπούσαν αλύπητα στην πόλη Μάλμπερι της πολιτείας Άρκανσο.

Μόλις έγινε γνωστό το περισταστικό οι τρεις αστυνομικοί που φαίνονται στο βίντεο που δημοσίευσε αυτόπτης μάρτυρας απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και σε βάρος τους διεξάγεται έρευνα.

Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο (20/8) στο Άρκανσο με τους αστυνομικούς να κλωτσούν και να γρονθοκοπούν έναν ύποπτο στη διάρκεια μιας σύλληψης.

Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές. οι δύο είναι αστυνομικοί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Κρόφορντ και ο τρίτος στο αστυνομικό τμήμα Μάλμπερι.

Μια γυναίκα, πιθανότατα η αδελφή του, ακούγεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να εκλιπαρεί: «Μην τον χτυπάτε. Χρειάζεται φάρμακα» ενώ οι αστυνομικοί την απαντούν με βρισιές.

Ο σερίφης της κομητείας Κρόφορντ είπε επίσης ότι ο ύποπτος εξετάστηκε σε νοσοκομείο και οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στη διάρκεια του περιστατικού.

Ο ύποπτος ονομάζεται Randal Worcester και κρατείται με εγγύηση 15.000 δολαρίων.

Ο 27χρονος αναζητείτο επειδή φέρεται να είχε απειλήσει έναν υπάλληλο σε βενζινάδικο σε γειτονική πόλη. Όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με τον σερίφη Τζίμη Νταμάντε, ο άντρας ήταν αρχικά συνεργάσιμος όμως προσπάθησε στη συνέχεια να επιτεθεί στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα όσα καταγράφηκαν στο βίντεο.

Πηγή: nypost.com

