Σαρηγιάννης: Ο “Κένταυρος” θα εμφανιστεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

Ο καθηγητής εξήγησε ότι πρόκεται για ένα στέλεχος πιο μολυσματικό κατά περίπου 18,5% από την Όμικρον 4-5. Ποια μέτρα θα πρέπει να παρθούν.

Ακόμα και μέσα στον Αύγουστο ενδέχεται να εμφανιστεί στην Ελλάδα το παραλλαγμένο στέλεχος «Κένταυρος», εκτίμησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Είναι αρκετά πιθανό η Κένταυρος να ''μπει'' στη χώρας μας τον Αύγουστο ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των τουριστικών ροών», ανέφερε ο καθηγητής. Πρόσθεσε ότι ήδη κυκλοφορεί με αρκετά μεγάλη διασπορά σε Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία χωρίς όμως να κυριαρχεί.

Στην Ελλάδα, όπως τόνισε, αν εμφανιστεί μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να κυριαρχήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο καθηγητής μάλιστα εξήγησε ότι πρόκεται για ένα στέλεχος πιο μολυσματικό κατά περίπου 18,5% από την Όμικρον 4-5, ωστόσο με συμπτώματα πιο ήπια καθώς στην πραγματικότητα αποτελεί υποπαραλλαγή της Όμικρον 2.

Ο κ. Σαρηγιάννης εκτίμησε επίσης ότι δεν προβλέπεται να δούμε πολύ μεγάλη αύξηση στους σκληρούς δείκτες, αν επικρατήσει η «Κένταυρος».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ανάγκη για επιβολή μέτρων τον χειμώνα, σημείωσε πως θα μπορούσαν να επιβληθούν μέτρα πιο ήπια και στοχευμένα σε σχέση με τις προηγούμενες «καμπές» της πανδημίας. «Το να γίνεται ένα σελφ τεστ την εβδομάδα στα σχολεία θα ήταν ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός για να μειωθεί η διασπορά που περνάει μέσα από αυτά», ανέφερε ενδεικτικά.

Στάθηκε επίσης στη σημασία της 4ης εμβολιαστική δόσης για την ενίσχυση της ανοσίας: «Ο λόγος που καταγράφονται 35-40 νεκροί την εβδομάδα είναι ακριβώς η πτώση της ανοσίας. ''Πληρώνουμε'' ήδη την επιλογή να μην κάνουμε την 4η δόση τώρα γιατί θα έρθει η επόμενη. Είναι το συνετό να γίνει τώρα με ένα τόσο μολυσματικό στέλεχος να επικρατεί».

πηγή: ΣΚΑΙ

