Αθλητικά

Στίβος - Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Τέταρτη η Ελλάδα στα μετάλλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία η συγκομιδή μεταλλίων και η απόδοση της ελληνικής αποστολής. Ποιες χώρες βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου έριξε σήμερα αυλαία με τη χώρα μας να βρίσκεται ψηλά στον πίνακα των μεταλλίων κόντρα σε υπερδυνάμεις του χώρου.

Τα τέσσερα χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο της αποστολής μας, έφεραν την χώρα μας στην τέταρτη θέση του πίνακα των μεταλλίων σε μια διοργάνωση όπου το επίπεδο των αγώνων ήταν πολύ υψηλό, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι νωρίτερα στη χρονιά είχαν συμμετάσχει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μάλιστα πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί ομάδα μας στον πίνακα μεταλλίων, αφού η καλύτερη ήταν η πέμπτη το 2002 και πάλι στο Μόναχο, ενώ ήταν έκτη πριν από τέσσερα χρόνια στη διοργάνωση του Βερολίνου, εκεί όπου είχε κατακτήσει έξι μετάλλια.

Η ομάδα μας, ένα μείγμα παλιών και νέων, σε ένα περιβάλλον που απέπνεε ομαδικότητα, συνεργασία, αλλά και αλληλοεκτίμηση κατάφερε να μεταμορφώσει τις δέκα ημέρες δράσεις σε μια μεγάλη γιορτή. Τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές μας από την δεύτερη κιόλας ημέρα των αγώνων τόνωσαν το ηθικό όλων όσοι αποτελούσαν μέρος της αποστολής και τους έδωσαν ένα επιπλέον κίνητρο για τις δικές τους προσπάθειες.

Στο καλό κλίμα της αποστολής έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η εξαιρετική συνεργασία των τεχνικών, που από κοινού φρόντισαν να δίνουν λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προέκυπταν και φυσικά του αρχηγού αποστολής, Γιάννη Λιούμπα.

Οι εξέδρες τις ημέρες όπου αγωνιζόταν οι Έλληνες ήταν πάντοτε γεμάτες με τα μέλη της αποsτολής που είχαν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ενώ κάτι παραπάνω από συγκινητικές ήταν οι υποδοχές που έγιναν σε εκείνους που ξεχώρισαν, αλλά και το στήριγμα που βρήκαν όσο για διάφορους λόγος δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο για τον οποίο είχαν δουλέψει τους μήνες που είχαν προηγηθεί.

Η ελληνική ομάδα, πέρα και πάνω από όλα, ήταν ομάδα αυτό το δεκαήμερο, γεγονός που γεννά μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Όχι μόνο γιατί αυτοί που διακρίθηκαν στο Μόναχο προετοιμάζονται ήδη για τους Ολυμπιακούς του 2024, αλλά διότι έδειξαν το δρόμο στους νεότερους και τους έδωσαν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να κυνηγήσουν τους στόχους τους.

Οι δέκα πρώτες χώρες (χρυσά, ασημένια, χάλκινα μετάλλια):

Γερμανία 7-7-2 Μ. Βρετανία 6-6-8 Ισπανία 4-3-3 Ελλάδα 4-1-0 Ολλανδία 4-0-2 Πολωνία 3-6-5 Ιταλία 3-2-6 Νορβηγία 3-1-2 Ουκρανία 2-1-2 Φινλανδία 2-1-1