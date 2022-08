Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέο ρεκόρ τιμής αύριο στην Ελλάδα

Αντίστοιχη εικόνα και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Άλμα 18% και στην τιμή του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας.

Νέο υψηλό ρεκόρ για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ αντίστοιχες είναι οι τιμές που διαμορφώνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται για την αυριανή ημέρα στα 616,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ η μέγιστη είναι 794,95 ευρώ. Η ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο (46,2%) από τις μονάδες φυσικού αερίου και ακολουθούν λιγνίτες (22,7%), ανανεώσιμες πηγές (15,4%), υδροηλεκτρικά (5,6%) και εισαγωγές (3,9%). Το φορτίο λόγω χαμηλών θερμοκρασιών αναμένεται μειωμένο (323 γιγαβατώρες έναντι 351 σήμερα).

Πάνω από 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται αύριο η τιμή σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελβετία όπου καταγράφεται η μέγιστη τιμή (624 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας έκανε άλμα 18% σε σχέση με χθες και διαμορφώνεται πάνω από τα 290 ευρώ η μεγαβατώρα.

