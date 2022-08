Κόσμος

Φινλανδία: τι έδειξε το τεστ ναρκωτικών για την Πρωθυπουργό

Σάλος προκλήθηκε στην χώρα μετά την δημοσιοποίηση βίντεο από την συμμετοχή της Πρωθυπουργού σε πάρτι. Η ίδια διέψευσε πως έκανε χρήση ναρκωτικών.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν βρέθηκε αρνητική στο τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στο οποίο υποβλήθηκε κατόπιν πιέσεων, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχναν να διασκεδάζει με φίλους της.

Τα βίντεο με την 36χρονη Μάριν να χορεύει σε ένα πάρτι άρχισαν να κυκλοφορούν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. Πολύ σύντομα, φινλανδικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης τα αναπαρήγαγαν.

Την Παρασκευή η Φινλανδή πρωθυπουργός συμφώνησε να κάνει τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση και δεν είδε κανέναν να παίρνει ναρκωτικά στο πάρτι όπου συμμετείχε.

Ορισμένοι Φινλανδοί έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην πρωθυπουργό, άλλοι ωστόσο αμφισβητούν την κρίση της.

