ΗΠΑ - κορονοϊός: αποχωρεί από τα αξιώματά του ο Φάουτσι

Παραιτείται ο κυριότερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Covid-19 και ο άνθρωπος που έγινε το «πρόσωπο» του αγώνα κατά της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Ο επιφανής ανοσολόγος Δρ Άντονι Φάουτσι, ο κυριότερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Covid-19 και ο άνθρωπος που έγινε το «πρόσωπο» του αγώνα κατά της πανδημίας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποχωρήσει από τα αξιώματά του τον Δεκέμβριο.

Ο Φάουτσι, 81 ετών πλέον, ανέφερε ότι θα παραιτηθεί από σύμβουλος του Λευκού Οίκου αλλά και από διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων (NIAID). Θα αποχωρήσει επίσης από τη θέση του επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανοσορύθμισης του NIAID.

Δεν σκοπεύει όμως να «συνταξιοδοτηθεί» ακόμη. «Έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, σχεδιάζω να συνεχίσω την επόμενη φάση της καριέρας μου ενώ έχω ακόμη τόση ενέργεια και πάθος για τον τομέα μου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φάουτσι είναι διευθυντής του NIAID από το 1984. Τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει στο πρακτορείο Reuters ότι σκόπευε να αποσυρθεί με τη λήξη της πρώτης θητείας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμέσως «τις βαθύτατες ευχαριστίες του» στον Δρ Φάουτσι για το έργο του. «Οι ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές, πιο ανθεκτικές και σε καλύτερη υγεία χάρη σ’ αυτόν» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Στα 38 χρόνια της καριέρας του στον δημόσιο τομέα ο Δρ Φάουτσι συνεργάστηκε με επτά προέδρους, αρχής γενομένης από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. «Ήταν τιμή να διευθύνω το NIAID», τόνισε, αναφέροντας κάποιες από τις κρίσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια: την επιδημία του AIDS, τον Έμπολα, τον Ζίκα…

Το 2020 ο Άντονι Φάουτσι, που ήταν ήδη πολύ γνωστός στην ιατρική κοινότητα όχι όμως και στο ευρύ κοινό, βρέθηκε στο φως των προβολέων, όταν εντάχθηκε στην ομάδα αντιμετώπισης της πανδημίας, επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Με τα απλά μηνύματα που επαναλάμβανε ακούραστα έγινε η καθησυχαστική φιγούρα που χρειαζόταν τότε η Αμερική. Φρόντισε όμως να μην εμπλακεί στην πολιτική και σταδιακά έγινε το «μαύρο πρόβατο» των συντηρητικών και ο αγαπημένος στόχος των αντιεμβολιαστών, με φόντο την πόλωση στις ΗΠΑ εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.

Σε μια ακρόαση στη Γερουσία, ο Φάουτσι κατηγόρησε έναν Ρεπουμπλικάνο πολιτικό ότι «ενθάρρυνε» ανθρώπους οι οποίοι εξαπέλυαν απειλές θανάτου εναντίον του.

