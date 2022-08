Κόσμος

ΗΠΑ: Ανησυχία για την κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά από όλες τις πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία.

Η Ουάσινγκτον ζητεί από «όλες τις πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία» στα σύνορα μεταξύ Συρίας και τους Τουρκίας, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ημέρες μετά την αύξηση των βομβαρδισμών στην περιοχή, από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά.

«Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Συρίας και καλούν όλες τις πλευρές να διατηρήσουν τις γραμμές της εκεχειρίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

«Θρηνούμε για τους αμάχους θύματα στην αλ Μπαμπ, της Χασακέ και αλλού», πρόσθεσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες ώστε «να διασφαλιστεί η οριστική ήττα του Ισλαμικού Κράτους και να υπάρξει πολιτική λύση στη συριακή σύγκρουση».

Η ένταση οξύνεται εδώ και πολλές εβδομάδες μεταξύ των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) από τη μία πλευρά και των τουρκικών δυνάμεων και των Σύρων συμμάχων τους από την άλλη.

Οι κουρδικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι μια επίθεση των τουρκικών δυνάμεων με drone έπληξε «κέντρο εκπαίδευσης θηλέων» στην πόλη Σμούκα κοντά στη Χασακέ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν άλλα ένδεκα.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διευκρίνισε ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν την ώρα της επίθεσης.

Στην αλ Μπαμπ, μια πόλη υπό τον έλεγχο συριακών ομάδων που υποστηρίζονται από την Άγκυρα και η οποία βρίσκεται κοντά στα συροτουρκικά σύνορα, «πυρά του πυροβολικού των φιλοκαθεστωτικών δυνάμεων εναντίον αγοράς προκάλεσαν τον θάνατο 17 αμάχων, εκ των οποίων έξι παιδιά, και τραυμάτισαν 35», επεσήμανε το Παρατηρητήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Έλληνες τραυματίες σε φονικό τροχαίο με λεωφορείο (εικόνες)

Ρεύμα: Οι επιδοτήσεις για τον Σεπτέμβριο και το ράλι της χονδρικής τιμής

Έβρος - ΚΥΣΕΑ: συνεδρίαση για τη φύλαξη των συνόρων