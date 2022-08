Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση

Πως συνέβη το ατύχημα με το 4χρονο παιδί και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.



Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα παιδάκι τεσσάρων μόλις ετών το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση που είχε μέσα σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στην περιοχή της Άρτας και το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις εξετάσεις και διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία.

Έτσι το παιδάκι διασωληνώθηκε και με την συνοδεία αστυνομίας για να μην χαθεί χρόνος διακομίσθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα ερευνώνται ενώ οι επόμενες είναι ώρες αγωνίες για τον μικρό και την οικογένειά του.

