Κηδεία Ρόμπερτ Ουίλιαμς: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Στην Αγγλικανική Εκκλησία η κηδεία, σε στενό οικογενειακό κύκλο η αποτέφρωση του καλλιτέχνη. Στα λευκά ντυμένες οι κόρες του.



Το τελευταίο «αντίο» στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς είπαν σήμερα το πρωί στις 11:00 συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες.

Η ευαίσθητη ψυχή του ταργουδιού έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η κηδεία έγινε στην Αγγλικανική Εκκλησία, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση του καλλιτέχνη, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών.

Μάλιστα, οι κόρες ήταν ντυμένες στα λευκά ενώ τόσο εκείνες όσο και η σύζυγος του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αμαλία Δημητριάδη, ήταν εμφανώς συγκινημένες.

Επίσης, μεταξύ των ατόμων που έδωσαν το παρών ήταν ο Πασχάλης, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Κώστας Τουρνάς.

Η μοίρα θέλησε να χωρίσει τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς από την οικογένεια και τους φίλους του. Έμαθε σε όλη την Ευρώπη το "Μάθημα Σολφέζ" και όλοι θυμόμαστε το "Μίλα μου".





