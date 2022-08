Τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Πολιτική

Συνεχίζεται αδιάκοπο το γαϊταάκι των τουρκικών προκλήσεων, με υπερπτήσεις και παραβιάσεις του F.I.R. Αθηνών.

Δυο ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια:

Το πρώτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από τα Διβούνια,βορειοδυτικά Κάσου-Καρπάθου, στα 27.000 πόδια στις 10:57 το πρωί και

Τρία λεπτά αργότερα το δεύτερο ζευγάρι των τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Καμηλονήσι, βορειοδυτικά Κάσου-Καρπάθου, στα 27.000 πόδια επίσης.

Οι δυο νησίδες έχουν κηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός πως οι υπερπτήσεις έγιναν λίγες ώρες πριν από την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για την φύλαξη των συνόρων στον Έβρο.





