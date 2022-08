Κοινωνία

Γαλαξίδι: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία του 24χρονου

Τραγικές φιγούρες στο τελευταίο αντίο του νέου που έχασε τη ζωή του, οι γονείς του.



Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον 24χρονο Παναγιώτη, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη στο Γαλαξίδι.

Με δυνατό χειροκρότημα και σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον 24χρονο Παναγιώτη, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη στο Γαλαξίδι.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους τόσο πρόωρα μετά από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι τους.

Το αυτοκίνητο με το νεαρό ζευγάρι που γυρνούσε από νυχτερινή διασκέδαση, προσέκρουσε σε δέντρο και διαλύθηκε.

Ο νεαρός προσπάθησε να μην πατήσει με τις ρόδες του αυτοκινήτου ένα σκοτωμένο σκυλάκι στο δρόμο, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα το να διαλυθεί και τα δυο νέα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό βρήκαν τραγικό θάνατο επί τόπου.

Την ίδια ώρα στη Χαλκιδική τελέστηκε και η κηδεία της 21 ετών Βιργινίας, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα.





