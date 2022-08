Κοινωνία

Κακοκαιρία - Αττική: “ποτάμια” οι δρόμοι λόγω της έντονης βροχόπτωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πού εντοπίζονται προβλήματα.

Έντονη ήταν η βροχόπτωση που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Τρίτης. Από τα φαινόμενα, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε... ποτάμια προκαλώντας έτσι προβλήματα σε όσους μετακινούνται.

Πιο συγκεκριμένα, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων προχώρησε η αστυνομία για περίπου μία ώρα ενώ στη συνέχεια, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά και από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων, τόσο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όσο και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η αστυνομία, λόγω συσσώρευσης υδάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις, είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της Πρίγκιπος Πέτρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βούλα, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της πλατείας Κρήτης στο ρεύμα προς Βούλα.

Την ίδια ώρα, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στο Κερατσίνι, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τριπόλεως από το ύψος της οδού Ιππολύτου έως την οδό Αμαζόνων. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δέχθηκε 109 κλήσεις από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν αρκετές περιοχές της Αττικής. Από τις 109 κλήσεις, οι 102 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων και οι 7 κοπές δέντρων.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), από σήμερα έως και την Παρασκευή προβλέπεται επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα - κατά τη διάρκεια των φαινομένων - από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους.

Συγκεκριμένα, για την Τετάρτη (24/8) τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν από νωρίς το πρωί την ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα (εκτός από τα Δωδεκάνησα) και το μεσημέρι - απόγευμα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η πυροσβεστική στην ανακοίνωσή της, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα, καθώς και τις επόμενες ημέρες που αναμένεται να συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λύματα: Αύξηση ιικού φορτίου έως 135%

Σεπτέμβριος - Ρεύμα: η επιδότηση για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Σταϊκούρας για ΔΕΘ: πολλά και κοστολογημένα τα μέτρα στήριξης