Ελληνοτουρκικά - Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά

Κλιμακώνει την ένταση πάνω από το Αιγαίο η Τουρκία, με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.



Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου νησιών του Αιγαίου σε όλο το εύρος του Αρχιπελάγους, σημειώθηκε σήμερα από 23 τουρκικά μαχητικά (εκ των οποίων τα 15 έφεραν όπλα), 2 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (ένα ATR-72 και ένα CN-235) και δύο τουρκικά UAV που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Σε 8 περιπτώσεις, η διαδικασία αναχαίτισής τους από τα ελληνικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν 20 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, που εξελίχθηκαν σε 78 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου νησιών του Αρχιπελάγους: 42 παραβιάσεις από τα 2 UAV και 36 παραβιάσεις από τα μαχητικά (σ.σ. 9 ζεύγη και μία τριάδα τουρκικών F-16, καθώς και 1 ζεύγος των τουρκικών F-4).

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, ενώ σε 8 περιπτώσεις η διαδικασία της αναχαίτισης εξελίχθηκε σε εμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου, έγιναν από τα 2 ζεύγη των τουρκικών F-16 που πέταξαν το πρωί πάνω από τα Διβούνια και το Καμηλονήσι Κάσου στα 27.000 πόδια.

