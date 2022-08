Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κύπρο: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν το δικαίωμα να αναπτύξει τους πόρους στην ΑΟΖ της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θέση των ΗΠΑ για τις ανακοινώσεις της κοινοπραξίας ENI-TOTAL σχετικά με τα ευρήματα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.



Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Θετικά αντιμετώπισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις ανακοινώσεις της κοινοπραξίας ENI-TOTAL για το ευρήματα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ θεωρώντας ότι προωθεί την ευρωπαική ενεργειακή ασφάλεια και την μείωση της εξάρτησης από την Ρωσία. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμτμεντ επανέλαβε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το πως σχολιάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ENI-TOTAL τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις στο κοίτασμα Cronos-1 του τεμαχίου 6 που υποδεικνύουν την ύπαρξη 2,5 tcf φυσικού αερίου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε:

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ενωμένες με τους Συμμάχους και τους εταίρους μας στη δέσμευσή μας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση της συλλογικής μας εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και τη διατήρηση της πίεσης στο Κρεμλίνο. Η πολιτική των ΗΠΑ για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ) είναι μακροχρόνια και δεν έχει αλλάξει: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. Πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, όπως και όλοι οι πόροι της, θα πρέπει να μοιράζονται δίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή”.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο μπροστά στα μάτια περαστικών (βίντεο)

Σάνα Μαρίν: Νέο βίντεο την δείχνει να χορεύει αγκαλιά με influencer φίλη της

Γαλαξίδι: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία του 24χρονου