Κοίτασμα στην Κύπρο - Πηλείδου: ο αγωγός, το Ισραήλ και η αντίδραση της Τουρκίας (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Υπ. Ενέργειας της Κύπρου για την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου, την διασύνδεση με την Αίγυπτο και την αναμενόμενη αντίδραση του Ερντογάν.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε την Τρίτη η Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας Κύπρου, σχετικά με το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα από τις εταιρείες ENI και Total.

Η κ. Πηλείδου έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν είναι ένα κοίτασμα που μπορεί να χαρακτηριστεί “μαμούθ”», σημειώνοντας ότι «το “Αφροδίτη” που είχε ανακαλυφθεί πριν 10 χρόνια έχει 4,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και αυτό το κοίτασμα στο τεμάχιο 6 έχει 2,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια».

Η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου επεσήμανε πως συνεχίζονται οι έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για κοιτάσματα και «στόχος είναι να εξευρεθούν και περαιτέρω ποσότητες».

«Από αυτό το κοίτασμα, δεν έχουμε ακόμη ακριβή εικόνα για το πότε θα αρχίσει να υπάρχει εξαγωγή του, αυτό ίσως γίνει με κάποια διασύνδεση με την Αίγυπτο. Κάτι ανάλογο θεωρείται σίγουρο ό,τι θα γίνει μια διασύνδεση με την Αίγυπτο, για το κοίτασμα “Αφροδίτη”», επεσήμανε η κ. Πηλείδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για δημιουργία αγωγού, με την συμμετοχή και του Ισραήλ όπως είπε, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον και συμφωνία, καθώς ένας από τους στόχους είναι η διοχέτευση του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

«Εάν η δεύτερη γεώτρηση που θα ολοκληρωθεί σε 1-2 μήνες καταδείξει πως υπάρχει σημαντικά περισσότερη ποσότητα, θα αλλάξουν τα δεδομένα», τόνισε η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου

Καταλήγοντας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι «περιμένουμε κάποια αντίδραση από την Τουρκία και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή», χωρίς πάντως να δείχνει ανήσυχη για τον τρόπο αντίδρασης του Ερντογάν στις ανακοινώσεις για την ανακάλυψη της ποσότητας αυτής του φυσικού αερίουστο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η γεώτρηση, διενεργήθηκε από το πλοίο-γεωτρύπανο «Tungsten Explorer» σε βάθος νερού 2.287 μέτρων και κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 260 μέτρων.

Στη βάση της εκτεταμένης ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, ο ταμιευτήρας που ανακαλύφθηκε έχει χαρακτηριστικά καλής μέχρι και εξαιρετικής ποιότητας.

