Νέο email - απάτη: Επιτήδειοι παριστάνουν αξιωματούχο της Europol

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών. Δείτε το mail με το οποίο επιτήδειοι εξαπατούν τον κόσμο.

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με τις προσπάθειες επιτήδειων να τους εξαπατήσουν με τη χρήση στοιχείων του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, Jerome Bonet, καθώς και εντυπώματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Europol, της Interpol αλλά και της Αστυνομίας Πόλεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, οι δράστες σε επιστολή δήθεν αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες - χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι τέτοιου είδους αδικήματα επιφέρουν ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.

Το μήνυμα αυτό, καθώς και άλλα παρεμφερή, αποστέλλονται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι το κείμενο - μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, καθώς και ψευδή υπογραφή, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό. «Παρακαλούνται οι πολίτες», όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, «να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο ή άλλα παρόμοια μηνύματα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό».

Υπενθυμίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα - μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από την απατηλή επιστολή:

