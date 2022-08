Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Βαλτιμόρη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλη συμμοριών άνοιξαν πυρ μέσα από εν κινήσει αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο.



Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη βορειοδυτική Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία της Βαλτιμόρης ανάρτησε στο Twitter ότι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ότι υπήρξαν θύματα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Park Heights και της Λεωφόρου Shirley γύρω στις 12.24 το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW — Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι αμερικανικές αρχές, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν νεαροί κακοποιοί αντάλλαξαν πυρά μέσα από εν κινήσει αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο.

#BREAKING

7 people shot in #Baltimore today



1 person is dead@wjz https://t.co/qj8CqqIEi1

— Annie Rose Ramos (@AnnieRoseNews) August 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έπεσαν 50000 κεραυνοί - Που καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής

Φινλανδία - Σάνα Μαρίν: Με δάκρυα στα μάτια υπερασπίζεται τον εαυτό της (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση της