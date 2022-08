Life

Πικέ: Η νέα του σύντροφος χορεύει... Σακίρα, φορώντας τα εσώρουχα της (βίντεο)

Προκαλεί η νέα σύντροφος του Ζεράρ Πικέ με βίντεο που ανέβασε στα social media.



Ένα βίντεο «πρόκληση» ανήρτησε στα social media η νέα σύντροφος του Ζεράρ Πικέ, Κλάρα Κία.

Η 23χρονη σύντροφος του ποδοσφαιριστή, η οποία φέρεται να αποτέλεσε την αιτία να χωρίσει το διάσημο ζευγάρι, δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο φαίνεται να χορεύει αισθησιακά στους ρυθμούς της Σακίρα.

Σύμφωνα με την Dailymail, το βίντεο με την 23χρονη να λικνίζεται στον ρυθμό του «Te Felicito», τη νέα επιτυχία της Σακίρα, μπορεί να κατέβηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όμως ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου .

Οι θαυμαστές της Κολομβιανής τραγουδίστριας εξοργίστηκαν και τα έψαλλαν, με ιδιαίτερα καυστικά σχόλια, στην 23χρονη νέα αγαπημένη του Πικέ

