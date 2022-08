Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλός νόσησε ταυτόχρονα από κορονοϊό, ευλογιά των πιθήκων και HIV

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση διεθνώς με νόσηση και των τριών αυτών ασθενειών.



Ιταλός διαγνώστηκε ταυτόχρονα με HIV, κορονοϊό και ευλογιά των πιθήκων, ωστόσο τα ξεπέρασε όλα και είναι καλά στην υγεία του

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση διεθνώς με νόσηση και των τριών αυτών ασθενειών, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection.

Όπως δήλωσε ο 36χρονος, τον περασμένο Ιούνιο, βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία και είχε σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες χωρίς προφυλακτικό.



Εκεί, ανέπτυξε συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, πονόλαιμο, κούραση και πονοκέφαλο. Έκανε τεστ για κορονοϊό και βγήκε θετικό. Ωστόσο, στην συνέχεια εμφανίστηκε εξάνθημα στο αριστερό του χέρι, όμοιο με το σύμπτωμα της ευλογιάς των πιθήκων, ενώ τις επόμενες ημέρες τα εξανθήματα επεκτάθηκαν σε όλο το σώμα. Ο άνδρας νοσηλεύτηκε και κατά τις αιματολογικές εξετάσεις φάνηκε ότι είναι θετικός και στον ιό HIV.



Ωστόσο, ο 36χρονος ανάρρωσε πολύ γρήγορα, ενώ εξαφανίστηκαν και τα εξανθήματα.

Το άρθρο για τη σπάνια αυτή περίπτωση ασθενή στο επιστημονικό περιοδικό καταλήγει ότι οι γιατροί θα πρέπει να προσέχουν για τυχόν συνύπαρξη των συμπτωμάτων των δύο ασθενειών – κορονοϊού και ευλογιάς των πιθήκων - καθώς και να λαμβάνουν το ιστορικό των «σεξουαλικών συνηθειών» και των πρόσφατων ταξιδιών των ασθενών.



Εάν κάποιος είναι θετικός στην ευλογιά των πιθήκων, συνιστάται ο έλεγχος για όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αναφέρεται.

