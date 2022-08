Παράξενα

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Η άτυχη γυναίκα πήγε για διακοπές στο χωριό της, αλλά μόλις μπήκε στο σπίτι της, το δάπεδο κατέρρευσε με τραγική κατάληξη.

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο χωριό Ορνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, το βράδυ της Τετάρτης 24 Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 77χρονη ήρθε από την Αθήνα στο χωριό του Ρεθύμνου προκειμένου να μείνει στον τόπο καταγωγής της για περίπου 20 ημέρες.

Ωστόσο, καθότι το σπίτι φέρεται να ήταν παλιό και δίχως να έχει συντηρηθεί, σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η γυναίκα εισήλθε στο σπίτι της, το δάπεδο κατέρρευσε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο υπόγειο του σπιτιού και στην συνέχεια το δάπεδο να την καταπλακώσει.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τρία οχήματα και έξι άνδρες, ωστόσο η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης.

Πηγή: neakriti.gr

