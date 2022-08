Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κυρία Πισπιρίγκου αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έντονη αδιαθεσία και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της σε νοσοκομείο που εφημέρευε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Εκεί έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού.

