Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί 3 σταθμοί το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι σταθμοί και για πόσες μέρες θα παραμείνουν κλειστοί. Πως θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. με ανακοίνωση της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 27 & 28/08/2022, οι σταθμοί του Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» θα παραμείνουν κλειστοί και η Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ, λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά.

Οι επιβάτες κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα εξυπηρετούνται στο τμήμα Αγ. Μαρίνα – Νίκαια από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα – Νίκαια», στη δημιουργία της οποίας προχωρά ο ΟΑΣΑ.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τους χρόνους διέλευσης των αεροδρομιακών συρμών από κάθε σταθμό, καθώς και για τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. (www.stasy.gr).

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο