Διώρυγα της Κορίνθου: Θανατηφόρα πτώση από τη γέφυρα

Οι συνθήκες της μοιραίας πτώσης, παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Ένας άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων μέχρι αυτή τη στιγμή, ανασύρθηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης, από τη θαλάσσια περιοχή εντός της διώρυγας Κορίνθου.

O άτυχος άνδρας, έπεσε από τη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου, εντούτοις οι συνθήκες πτώσης του παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από το Λιμενικό.

Πηγή: korinthostv.gr

