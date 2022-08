Πολιτική

Μητσοτάκης - Πρόεδρος ΗΑΕ: μπορούμε να χτίσουμε πιο ισχυρές σχέσεις (εικόνες)

Τι είπαν πριν την συνάντηση τους ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ο Σείχης έγινε δεκτός και απο την ΠτΔ.

«Είναι ευχαρίστησή μου που σας υποδέχομαι στην Αθήνα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Έχουμε κάνει πολλά. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών.

«Είμαι επίσης χαρούμενος που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Ευχαριστώ φίλε μου», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΑΕ ο οποίος τόνισε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις που έχουν οικοδομήσει οι δύο χώρες τα τελευταία δύο χρόνια.

«Είμαστε σε μια περιοχή που μπορούμε να οικοδομήσουμε ακόμα πιο ισχυρές σχέσεις», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο Σεϊχης έγινε δεκτός απο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε ανάρτηση της στα social media, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έγραψε «Υποδέχθηκα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η φιλία Ελλάδας και ΗΑΕ βασίζεται στο όραμά μας για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας βάσει των κοινών μας στόχων».

Υποδέχθηκα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη @MohamedBinZayed. Η φιλία μεταξύ ???? και ???? βασίζεται στο όραμά μας για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας βάσει των κοινών μας στόχων. pic.twitter.com/gkj1uyLJaP

— President GR (@PresidencyGR) August 25, 2022

