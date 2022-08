Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Επανήλθε η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό

Πυρκαγιές στην περιοχή του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Ζαπορίζια προκάλεσαν δύο φορές την αποσύνδεση της τελευταίας γραμμής που συνδέει τις εγκαταστάσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.



Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και έχει γίνει στόχος αλλεπάλληλων βομβαρδισμών, επαναλειτουργεί αφού νωρίτερα «αποσυνδέθηκε πλήρως» από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, λόγω βλάβης στις γραμμές του ηλεκτρικού, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία Energoatom.

«Οι δύο εν λειτουργία αντιδραστήρες του σταθμού αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο. Συνεπώς, οι ενέργειες των εισβολέων προκάλεσαν την πλήρη αποσύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια από το δίκτυο του ηλεκτρικού, για πρώτη φορά στην ιστορία του», ανέφερε ο κρατικός όμιλος σε ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία, πυρκαγιές στην περιοχή του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκάλεσαν δύο φορές την αποσύνδεση της τελευταίας γραμμής που συνδέει τις εγκαταστάσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. «Άλλες τρεις γραμμές είχαν καταστραφεί προηγουμένως από τις τρομοκρατικές επιθέσεις» της Ρωσίας, πρόσθεσε.

Αργά το απόγευμα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφερε ότι «ενημερώθηκε από την Ουκρανία» για αυτήν την απώλεια σύνδεσης. Διευκρίνισε όμως ότι «τώρα ο σταθμός λειτουργεί» καθώς παραμένει συνδεδεμένος με το δίκτυο μέσω του γειτονικού θερμοηλεκτρικού σταθμού ο οποίος μπορεί να παράσχει «εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια».

Τα συστήματα κατεπείγουσας προστασίας των αντιδραστήρων ενεργοποιήθηκαν και όλα τα συστήματα ασφαλείας παρέμειναν σε λειτουργία, διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι. «Οι μονάδες παρέμειναν αποσυνδεδεμένες από το δίκτυο, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής γραμμής», συνέχισε, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια της διακοπής ρεύματος.

Εδώ και εβδομάδες, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό ο οποίος διαθέτει έξι αντιδραστήρες συνολικής δυναμικότητας 6.000 μεγαβάτ. Η Ουκρανία κατηγορεί επίσης τη Ρωσία ότι αποθηκεύει στον χώρο του σταθμού βαρύ οπλισμό και τον χρησιμοποιεί σαν βάση για να πλήττει ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις. Οι Ρώσοι διαψεύδουν ότι έχουν αναπτύξει βαρύ οπλισμό στον χώρο, υποστηρίζοντας ότι στη Ζαπορίζια υπάρχουν μόνο μονάδες που έχουν αναλάβει την ασφάλεια του σταθμού.

