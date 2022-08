Κόσμος

Ερντογάν: Μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, οπουδήποτε

Νέες απειλές από τον Τούρκο Πρόεδρο, προς πάσα κατεύθυνση, με αφορμή τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στη Συρία.



Από το Μαντζικέρτ, την πόλη που καταγράφηκε η πρώτη νίκη των Τούρκων κατά του Βυζαντίου και της Δύσης, ξεκίνησε τις ομιλίες του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φετινή 100η επέτειο της Γιορτής της Νίκης κατά των Ελλήνων το 1922, ενώ από Δευτέρα θα επισκεφτεί και τις πόλεις της Τουρκίας, όπου σημειώθηκαν οι μεγάλες νίκες του κεμαλικού στρατού έναντι του ελληνικού.



Ο Ερντογάν στις σημερινές του δηλώσεις για την 951η επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ, είπε χαρακτηριστικά: «Το Αχλάτ και το Μαντζικέρτ είναι η σφραγίδα της θέλησής μας να υψώσουμε ξανά τον πολιτισμό μας».



Με σαφείς αιχμές κατά της Δύσης και των Ελλήνων, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ματζικέρτ αποτελεί την κοιτίδα της ύπαρξης του τουρκικού έθνους.



«Προσεύχομαι στον Αλλάχ η επέτειος αυτής της ευλογημένης νίκης να είναι ευεργετική για τη χώρα και το έθνος μας. Την εποχή που η βαρβαρότητα είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της στην Ευρώπη και τα προσκυνήματα, που έμοιαζαν τότε να είχαν θρησκευτικούς σκοπούς, αλλά στην πραγματικότητα ήταν καθαρά λεηλασίες, έχυναν αίμα, το Αχλάτ ήταν το αστέρι που ανέτειλε στην Ανατολία.



Το Αχλάτ υπήρξε για αιώνες ο φύλακας και η πύλη που άνοιξε ο σουλτάνος Αλπαρσλάν στο Μαντζικέρτ. Χτίζοντας εδώ ένα παράρτημα του προεδρικού μας συγκροτήματος, προστατεύουμε την κληρονομιά των προγόνων που έκαναν την Ανατολία πατρίδα του έθνους μας. Στο Αχλάτ και το Μαντζικέρτ η Ανατολία έγινε η αιώνια πατρίδα μας. Το Ahlat και το Manzikert είναι η σφραγίδα της ανύψωσής μας, που προκαλεί εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς μας. Όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, εγγυήθηκε την τιμή των ανθρώπων κάθε καταγωγής», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ προανήγγειλε ξανά στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.



«Θα συνεχίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες ασφαλείας της χώρας μας, σύμφωνα με τους δικούς μας σχεδιασμούς. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το δάχτυλο που μας σηκώνουν εκείνοι που οργανώνουν επιχειρήσεις όποτε και όπου θέλουν. Όπως λέμε πάντα, ‘μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Μπορεί να έρθουμε οπουδήποτε. Δεν διαφέρουμε από τους άλλους. Δεν έχουμε βλέψεις στην εδαφική ακεραιότητα, ούτε στην ενότητα κανενός», σημείωσε.

