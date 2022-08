Τουρκία - Γκιουλσέν: Συνελήφθη η ποπ σταρ για... υποκίνηση μίσους

H εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε επί σκηνής.



Η Τουρκάλα ποπ σταρ Γκιουλσέν συνελήφθη αφού η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της για την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας» με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε επί σκηνής για τα θρησκευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Γκιουλσέν Μπαϊρακτάρ Τσομπάνογλου, έγραψε στο Twitter ότι αστειευόταν με συναδέλφους της σε μια παράσταση που έδωσε τον Απρίλιο και ζήτησε συγγνώμη από όσους προσέβαλε. Πρόσθεσε ότι κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα λόγια της για να πολώσουν την κοινωνία.

Η εφημερίδα Hurriyet και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αντεισαγγελέας Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα και το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε το σχόλιο και ξεκίνησε τη δική του νομική διαδικασία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, η Γκιουλσέν έδωσε κατάθεση στην αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, οδηγήθηκε σε δικαστήριο και αργότερα συνελήφθη.

Slow motion Iranization of Turkey!

Pop music singer Gulsen, who has long been targeted by the government for her stage outfits and support for the LGBTQ movement, was arrested for a joke she implied that religious vocational school graduates have perverted behaviors. #gulsen pic.twitter.com/DXpBGfsrif